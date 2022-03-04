Нефть Brent подорожала до 115 долларов

Нефть марки Brent подорожала до 115,73 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
К 18:35 мск майские фьючерсы на нефть Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5,27 доллара, до 115,73 доллара за баррель. Рост составил 4,77%.
Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 6,03 доллара - до 113,7 доллара за баррель - 5,6%.
Как сообщает «Интерфакс», с начала недели Brent подорожала на 22,4%, WTI - почти на 24%. Причиной роста цен на сырье стали опасения, что санкции приведут к перебоям с поставками нефти из России, крупнейшего экспортера этого топлива в мире. Недельный рост котировок может стать рекордным с середины 2020 года.
Дополнительным фактором роста стали переговоры по ядерной программе Ирана. В случае положительного исхода иранская нефть может вернуться на мировой рынок, ее суточные объемы оцениваются примерно в 1 млн баррелей.