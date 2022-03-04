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5 часов назад

Белый дом подтвердил, что рассматривает ограничения на импорт российской нефти

ТАССТАСС

США рассматривают возможность ограничить использование российской нефти, однако не будут предпринимать действия, которые нанесли бы ущерб глобальному рынку энергоносителей. Об этом заявила в пятницу на брифинге председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз

США могут ограничить импорт российской нефти
Фото: ReutersReuters

"Мы импортируем не так много российской нефти, но изучаем варианты, которые можем предпринять, если решим снизить ее потребление. Но самое главное - мы сохраняем стабильное предложение в глобальной энергетике", - сказала она.

Представитель Белого дома при этом подчеркнула, что США не хотят предпринимать такие действия, которые нанесли бы удар по глобальному рынку энергоносителей.

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