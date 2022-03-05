ЦБ не возобновит торги на Московской бирже 5 марта

Центробанк принял решение не возобновлять торги 5 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.
Ранее регулятор предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами на бирже таких валют, как доллар США, евро и фунт. До этого он принял решение временно приостановить переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом.
Регулятор назвал это мерой для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничили суммой в $5 тысяч либо в таком эквиваленте в месяц. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркнул ЦБ.