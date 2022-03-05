ЦБ не возобновит торги на Московской бирже 5 марта

Центробанк принял решение не возобновлять торги 5 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

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Ранее регулятор предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами на бирже таких валют, как доллар США, евро и фунт. До этого он принял решение временно приостановить переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом.