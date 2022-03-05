7 и 8 марта торги на рынках Мосбиржи проводить не будут

7 и 8 марта не будут проводиться торги и расчеты на всех рынках Московской биржи. Об этом говорится в сообщении площадки.

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«По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся. 6 марта 2022 года – общероссийский выходной день», — уточняется в заявлении.

Как стало известно, Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках с 4 марта.

24 февраля — в день объявления специальной военной операции в Донбассе — падение индексов Мосбиржи и РТС стало максимальным за всю историю наблюдений. Они потеряли 40–45%. На следующий день индексы отыграли часть падения, однако с 28 февраля торги на фондовом рынке Мосбирже не осуществляются.