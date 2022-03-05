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2 часа назад

Зарубежные брокеры ввели ограничения для россиян

Lenta.ruLenta.ru

Российские клиенты иностранных брокеров — европейского Exante и американского Interactive Brokers (IB) — столкнулись с проблемами в обслуживании, пишет РБК.

Зарубежные брокеры ввели ограничения для россиян
Фото: ReutersReuters

Инвесторы жалуются на трудности с выводом активов и обработкой операций с ценными бумагами.

«Валютные платежи не уходят, рубли теперь тоже не уходят, конвертация из рубля на IB ограничена или невозможна, переводы позиций из России тоже, видимо, не будут проводиться», — отметила консультант Алина Ананьева.

По ее словам, российские резиденты не могут даже закрыть позиции, потому что «все повисло мертвым грузом». Что касается Exante, то он больше не будет принимать пополнения от резидентов России и Белоруссии из любых банков в любых валютах. Также брокер перестанет обрабатывать переводы ценных бумаг от российских брокеров и запретит жителям РФ и Белоруссии выводить средства в долларах и рублях.

Крупнейшие американские банки бросились скупать российские активы

У IB и Exante нет лицензии Банка России, они внесены в черный список ЦБ. Российские инвесторы могут с ними работать напрямую, но не получают защиту, которое дает российское регулирование.

Ранее Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках. 4 марта ЦБ решил снизить комиссии при покупке валюты на бирже для физлиц с 30 до 12 процентов.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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