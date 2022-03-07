Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
22 минуты назад

Цена нефти Brent достигла рекордных с 2008 года $139 за баррель

Газета.RuГазета.Ru

Нефть выросла в цене до максимального уровня с 2008 г., достигнув $139 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России, сообщает «Интерфакс».

Цена нефти Brent достигла рекордных с 2008 года $139 за баррель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC заявил, что в Штатах совместно с европейскими союзниками идет «активное обсуждение», возможности отказа от импорта российской нефти.

По информации двух источников агентства Bloomberg, Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников. Однако решение по этому вопросу принято еще не было.

По словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, в Конгрессе изучается вопрос разработки законопроекта о запрете на импорт нефти из России.

Согласно официальным американским данным, примерно 3% импорта нефти в США приходится на Россию.

На фоне подобных заявлений фьючерсы на нефть Brent в начале торгов в понедельник, 7 марта, выросли на 18% и в один из моментов превысили $139 за баррель.

Власти Японии также ведут переговоры с Соединенными Штатами и странами Европы по поводу возможного запрета на поставки нефти из России.

Последние новости
Рынки,Энтони Блинкен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители