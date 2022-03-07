Цена нефти Brent достигла рекордных с 2008 года $139 за баррель

Нефть выросла в цене до максимального уровня с 2008 г., достигнув $139 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России, сообщает «Интерфакс».

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC заявил, что в Штатах совместно с европейскими союзниками идет «активное обсуждение», возможности отказа от импорта российской нефти.

По информации двух источников агентства Bloomberg, Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников. Однако решение по этому вопросу принято еще не было.

По словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, в Конгрессе изучается вопрос разработки законопроекта о запрете на импорт нефти из России.

Согласно официальным американским данным, примерно 3% импорта нефти в США приходится на Россию.

На фоне подобных заявлений фьючерсы на нефть Brent в начале торгов в понедельник, 7 марта, выросли на 18% и в один из моментов превысили $139 за баррель.

Власти Японии также ведут переговоры с Соединенными Штатами и странами Европы по поводу возможного запрета на поставки нефти из России.