Цена палладия обновила исторический максимум

Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в понедельник, 7 марта, установила очередной рекорд. Цена драгметалла поднялась по состоянию на 11-30 мск до $3,374 тыс. за унцию. Рост составил 13,15%. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что значительно выросла и цена алюминия. На Лондонской бирже металлов (LME) она составила $4 тыс. за тонну.

Отмечается, что стоимость алюминия повышается третью торговую сессию подряд.

Кроме того, существенно поднялись и цены на газ. Расчетная цена 4 марта составляла $2170,2 за 1 тыс. куб. м. В понедельник цена сначала поднялась до 2500, обновив исторический максимум, а затем подскочила до $3 500.