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1 час назад

Цена палладия обновила исторический максимум

Елена Прошина

Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в понедельник, 7 марта, установила очередной рекорд. Цена драгметалла поднялась по состоянию на 11-30 мск до $3,374 тыс. за унцию. Рост составил 13,15%. Об этом пишет ТАСС.

Цена палладия обновила исторический максимум
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее ТАСС сообщил, что значительно выросла и цена алюминия. На Лондонской бирже металлов (LME) она составила $4 тыс. за тонну.

Отмечается, что стоимость алюминия повышается третью торговую сессию подряд.

Кроме того, существенно поднялись и цены на газ. Расчетная цена 4 марта составляла $2170,2 за 1 тыс. куб. м. В понедельник цена сначала поднялась до 2500, обновив исторический максимум, а затем подскочила до $3 500.

По данным экспертов, газовый рынок европейских стран пребывает в нестабильном состоянии с весны 2021 года. Цена за тысячу кубов постоянно растет. На это влияет международная повестка и рост спроса на сжиженный природный газ со стороны азиатских государств.

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