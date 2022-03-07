Reuters оценило шансы Европы на выживание без российского газа

Агентство Reuters проанализировало, способна ли Европа выжить без российского газа.

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Эксперты считают, что альтернативой для ФРГ могут стать поставки углеводородов из Британии, Норвегии и Голландии. Страны Южной Европы должны спасти нефтегазовые поставки из Азербайджана. Кроме того, сжиженный газ в Европу могут возить США и Катар.

При этом аналитики указывают, что добыча газа связана с особенностями долгосрочных контрактов, правительственными ограничениями, а также ограничениями физических объемов хранилищ для сжиженного газа в портах европейских стран.

Также отмечается, что слаба надежда на альтернативные источники энергии: солнце, ветер, воду, ядерную энергетику. Они не способны заменить газ, нефть, уголь и стать основными энергоресурсами.

Исходя из этого, Европа не сможет полностью и без катастрофического ущерба для экономики отказаться от поставок из России.