Reuters оценило шансы Европы на выживание без российского газа

Агентство Reuters проанализировало, способна ли Европа выжить без российского газа.
Эксперты считают, что альтернативой для ФРГ могут стать поставки углеводородов из Британии, Норвегии и Голландии. Страны Южной Европы должны спасти нефтегазовые поставки из Азербайджана. Кроме того, сжиженный газ в Европу могут возить США и Катар.
При этом аналитики указывают, что добыча газа связана с особенностями долгосрочных контрактов, правительственными ограничениями, а также ограничениями физических объемов хранилищ для сжиженного газа в портах европейских стран.
Также отмечается, что слаба надежда на альтернативные источники энергии: солнце, ветер, воду, ядерную энергетику. Они не способны заменить газ, нефть, уголь и стать основными энергоресурсами.
Исходя из этого, Европа не сможет полностью и без катастрофического ущерба для экономики отказаться от поставок из России.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен избавиться от зависимости углеводородов из РФ. Она считает, что в этом помогут масштабные инвестиции в «зеленые» источники энергии.