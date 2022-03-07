Boeing прекращает закупки российского титана

Американский концерн Boeing приостановил закупки российского титана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.
«В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России. Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов», - заявили в корпорации.
Там утверждают, что у компании Boeing «накоплены значительные запасы титана», а пул поставщиков сформирован по всему миру.
По данным американских СМИ, из России компания получает около трети необходимого титана для компонентов самолетов. Остальная часть приходится на США, Японию, КНР и Казахстан.
Из России титан американцам поставляет ВСМПО-АВИСМА - монополист в отечественной титановой отрасли. Титановые компоненты используются при производстве гражданских воздушных судов.
О судьбе совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing пока ничего не известно.
"Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у Корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка – от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении", - заявил генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов.
Ранее Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям. Авиаконцерн также приостановил работу в Киеве.