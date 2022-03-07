Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Цена на алюминий достигла исторического рекорда

Елена Прошина

Стоимость алюминия достигла рекордной отметки, впервые в истории поднявшись выше 4 тысяч долларов за тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на котировки Лондонской биржи металлов (LME).

Цена на алюминий достигла исторического рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара. В результате акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.

Сырьевые цены в понедельник стремительно растут во всем мире. Это происходит из-за опасений биржевиков по поводу украинского кризиса. Инвесторы опасаются возможных перебоев в поставках.

В Европе до исторического рекорда подорожал газ, цены на нефть также взлетели и достигли многолетних максимумов

Ранее стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex установила очередной рекорд.

Рынки,Русал,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители