Цена на алюминий достигла исторического рекорда

Стоимость алюминия достигла рекордной отметки, впервые в истории поднявшись выше 4 тысяч долларов за тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на котировки Лондонской биржи металлов (LME).

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Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара. В результате акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.

Сырьевые цены в понедельник стремительно растут во всем мире. Это происходит из-за опасений биржевиков по поводу украинского кризиса. Инвесторы опасаются возможных перебоев в поставках.

В Европе до исторического рекорда подорожал газ, цены на нефть также взлетели и достигли многолетних максимумов