Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись во вторник слабым ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 24 пункта (0,12%), до значения 21 082, свидетельствуют данные этой площадки .

На рынке после произошедшего в понедельник обвала в целом складывается разнонаправленная динамика. Акции многих компаний стабилизировались и медленно восстанавливаются. Инвесторы проявляют интерес к покупке активов, которые резко подешевели за последние дни и торгуются по цене ниже своей реальной стоимости.