Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись во вторник слабым ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 24 пункта (0,12%), до значения 21 082, свидетельствуют данные этой площадки.
На рынке после произошедшего в понедельник обвала в целом складывается разнонаправленная динамика. Акции многих компаний стабилизировались и медленно восстанавливаются. Инвесторы проявляют интерес к покупке активов, которые резко подешевели за последние дни и торгуются по цене ниже своей реальной стоимости.
Положительной динамикой охвачены ценные бумаги компаний, связанных с финансами, высокими технологиями, интернет-торговлей, недвижимостью. В минусе торгуются "голубые фишки", имеющие отношение к сырьевому сектору, производству автомобилей. Однако крупных колебаний на рынке не наблюдается.