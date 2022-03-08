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46 минут назад

Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

ТАССТАССиещё 2

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись во вторник слабым ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 24 пункта (0,12%), до значения 21 082, свидетельствуют данные этой площадки.

Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок
Фото: EPAEPA

На рынке после произошедшего в понедельник обвала в целом складывается разнонаправленная динамика. Акции многих компаний стабилизировались и медленно восстанавливаются. Инвесторы проявляют интерес к покупке активов, которые резко подешевели за последние дни и торгуются по цене ниже своей реальной стоимости.

Положительной динамикой охвачены ценные бумаги компаний, связанных с финансами, высокими технологиями, интернет-торговлей, недвижимостью. В минусе торгуются "голубые фишки", имеющие отношение к сырьевому сектору, производству автомобилей. Однако крупных колебаний на рынке не наблюдается.

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