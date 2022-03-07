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1 час назад

Власти США согласовали запрет на покупку российский нефти

Ura.RuUra.Ru

В Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией.

В Конгрессе США одобрили запрет на покупку российский нефти
Фото: ReutersReuters

«Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с РФ и Минском», — говорится в заявлении нижней палаты США, которое приводит РИА «Новости».

Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.

Рынки,Конгресс США,
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