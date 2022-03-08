В ОПЕК назвали нездоровыми текущие цены на нефть

ОПЕК считает, что текущие исторически высокие цены на нефть являются «нездоровыми» для всех участников рынка. Об этом сказал директор исследовательского подразделения ОПЕК Айед аль-Кахтани, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Мы надеемся, что данный кризис разрешится с тем же темпом, с которым он сформировался, поскольку нынешняя цена на нефть не является здоровой ни для одного участника рынка», — сказал представитель организации.

Накануне президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты из-за событий на Украине. По его словам, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Он отметил, что это решение поддержали обе партии.

Ранее сообщалось, что нефть выросла в цене до максимального уровня с 2008 г., достигнув $139 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.