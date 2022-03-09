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39 минут назад

ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта

Лера Букина

Центробанк решил не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ», — говорится в сообщении.

В 10:00 мск откроются торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи.

Также отмечается, что на валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро. На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не осуществляются на Московской бирже.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 10 марта до 9:00 мск в тот же день.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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