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14 минут назад

Курс евро превысил 127 рублей

Лера Букина

Курс европейской валюты на Мосбирже установил новый рекорд. Он превысил 127 рублей, следует из данных торгов.

Курс евро превысил 127 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным биржи на 10:24 мск, курс евро поднялся до 127,42 рубля (+7,09%). К 10:23 мск курс евро был на отметке в 127,4 рубля (+7,07%).

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с наибольшим числом наложенных санкций. В общей сложности по состоянию на 7 марта против России было введено 5532 санкции с 2014 года. Как сообщил 7 марта глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, однако пока информацию о них не разглашает. По его словам, ограничения будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС.

7 марта курс российской валюты значительно упал по отношению к доллару и евро. Так, в моменте "американец" стоил 139,4 рубля, евро торговался по 152,8 рубля. За сутки европейская и американская валюты укрепились по отношению к рублю на 15%.

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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