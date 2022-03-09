Курс евро превысил 127 рублей

Курс европейской валюты на Мосбирже установил новый рекорд. Он превысил 127 рублей, следует из данных торгов.
Согласно данным биржи на 10:24 мск, курс евро поднялся до 127,42 рубля (+7,09%). К 10:23 мск курс евро был на отметке в 127,4 рубля (+7,07%).
Ранее сообщалось, что Россия стала страной с наибольшим числом наложенных санкций. В общей сложности по состоянию на 7 марта против России было введено 5532 санкции с 2014 года. Как сообщил 7 марта глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, однако пока информацию о них не разглашает. По его словам, ограничения будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС.
7 марта курс российской валюты значительно упал по отношению к доллару и евро. Так, в моменте "американец" стоил 139,4 рубля, евро торговался по 152,8 рубля. За сутки европейская и американская валюты укрепились по отношению к рублю на 15%.