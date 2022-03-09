Цена газа в Европе в ходе торгов снижается на 14%

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду снижается на 14%, опустилась ниже $2 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $2 090,6 за 1 тыс. куб. м, или €185 за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).

В понедельник цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока - 2" есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через "Северный поток - 1", который загружен сейчас на 100%. Кроме того, по словам Новака, Россия располагает сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.