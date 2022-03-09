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44 минуты назад

Доллар и евро поднялись до рекордных уровней

Лера Букина

Курс доллара достиг рекордного уровня, превысив 120 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Доллар и евро поднялись до рекордных уровней
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 11:37 мск курс доллара ускорился до 120,8 рубля, поднимаясь на 15,04%. При этом курс европейской валюты замедлил рост, прибавив 9,08%. Он составил 129,8 рубля. Еще в 11:30 евро был на уровне 129,86 рубля, а доллар – 120 рублей.

Ранее Мосбиржа вновь повысила верхнюю планку по доллару и евро: 120,83 рубля и 131,27 рубля.

Центробанк решил не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с наибольшим числом наложенных санкций. В общей сложности по состоянию на 7 марта против России было введено 5532 санкции с 2014 года. Как сообщил 7 марта глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, однако пока информацию о них не разглашает. По его словам, ограничения будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой

7 марта курс российской валюты значительно упал по отношению к доллару и евро. Так, в моменте "американец" стоил 139,4 рубля, евро торговался по 152,8 рубля. За сутки европейская и американская валюты укрепились по отношению к рублю на 15%.

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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