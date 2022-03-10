Центробанк принял решение о торгах на Мосбирже

Так, 11 марта не будут возобновляться торги на Мосбирже в секции фондового рынка. Исключением станут режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также торги в секции рынка СПФИ. Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». Кроме того, решение не коснется торгов по инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках — они состоятся в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.