Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на приобретение золотых слитков для физлиц. Документ разместили на официальном портале правовой информации.
Раньше налог составлял 20%. Изменения были внесены в Налоговый кодекс. В пояснительной записке говорится, что налог являлся основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.
Законом также запрещается с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Ранее министр финансов Антон Силуанов порекомендовал вкладывать деньги в золото вместо долларов. По его словам, колебания котировок на этот металл обычно имеют краткосрочный характер. За девять месяцев прошлого года россияне приобрели рекордные четыре тонны золотых слитков.
Также стало известно, что сенаторы США представили законопроект, запрещающий сделки с золотом из резервов российского ЦБ.