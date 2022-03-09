Румыния возобновит выработку электроэнергии из угля

"Премьер (Румынии Николае Чукэ - прим. ТАСС) встретился вчера с представителями энергетических комплексов "Олтения" и "Хунедоара", чтобы вновь запустить эти мощности, которые используют уголь, - приводит агентство слова Кыцу. - Ясно, что в этой сложной ситуации вся Европа смотрит на альтернативные ресурсы для производства энергии, и Румыния уже имела такие ресурсы. Мы будем добывать, если есть, уголь, а если нет, то должны будем импортировать. Это добавит 300 мегаватт, и похоже, мы снова должны будем нанять около 600 человек в горнодобывающем секторе, что является хорошей новостью для этих людей, которые пострадали [в результате сокращения рабочих мест]".