Румыния возобновит выработку электроэнергии из угля

Спикер Сената Румынии, лидер Национал-либеральной партии Флорин Кыцу заявил, что в Румынии будут вновь открыты энергетические комплексы "Олтения" и "Хунедоара" с тем, чтобы в условиях нынешнего энергетического кризиса возобновить выработку электроэнергии из угля. Об этом сообщило агентство Agerpres.
"Премьер (Румынии Николае Чукэ - прим. ТАСС) встретился вчера с представителями энергетических комплексов "Олтения" и "Хунедоара", чтобы вновь запустить эти мощности, которые используют уголь, - приводит агентство слова Кыцу. - Ясно, что в этой сложной ситуации вся Европа смотрит на альтернативные ресурсы для производства энергии, и Румыния уже имела такие ресурсы. Мы будем добывать, если есть, уголь, а если нет, то должны будем импортировать. Это добавит 300 мегаватт, и похоже, мы снова должны будем нанять около 600 человек в горнодобывающем секторе, что является хорошей новостью для этих людей, которые пострадали [в результате сокращения рабочих мест]".
"Возобновление будет осуществлено только из-за этой ситуации, - уточнил Кыцу. - Посмотрим, сколько эта ситуация будет продолжаться". Он добавил, что "если Европа возвратится к добыче угля", то в Румынии будет рассмотрен и проект добычи этого топлива в районе Рошия Монтана.
Чукэ также сообщил перед заседанием кабинета в среду, что встретился с представителями американской компании Last Energy, которые развивают инновационные решения для малых модульных ядерных реакторов установленной мощностью 20 МВтч. Согласно информации об этой встрече на сайте правительства Румынии, американской компанией "в сотрудничестве с госкомпанией технологий для ядерной энергии (RATEN) в Миовень будет реализован демонстрационный проект".
Румынские власти ранее сообщили о закрытии многочисленных предприятий, работающих на угле, в том числе комплексов "Олтения" и "Хунедоара", в которые входят угольные шахты и ТЭС, и об отказе в 2032 году от энергии, вырабатываемой из угля. Крупнейшие предприятия отрасли включены в Платформу ЕС для угледобывающих регионов в переходный период, которая призвана помочь им переориентироваться от ископаемого топлива к "чистой" энергетике, основанной на энергии ветра, солнца и термальных вод.