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40 минут назад

Цены на нефть снизились более чем на 10%

Елена Прошина

Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в мае-апреле снизилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Цена нефти Brent резко снизилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По состоянию на 20:38 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,58% до 111,88 долларов за баррель. Стоимость WTI с поставкой в апреле снизилась на 11,41% до 109,91 долларов.

Ранее аналитическая компания Rystad Energy представила прогноз цен на нефть к лету 2022 года. Согласно обзору, в случае массового отказа от российских поставок стоимость топлива к данному периоду может достичь 240 долларов за баррель.

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