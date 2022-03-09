Цена нефти Brent резко снизилась

Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в мае-апреле снизилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 20:38 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,58% до 111,88 долларов за баррель. Стоимость WTI с поставкой в апреле снизилась на 11,41% до 109,91 долларов.