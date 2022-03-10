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1 час назад

ЦБ не возобновит торги акциями на Мосбирже 10 марта

Лера Букина

Центробанк решил не возобновлять торги на Московской бирже 10 марта в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ не возобновит торги акциями на Мосбирже 10 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ», - уточняется в заявлении.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи начались в 10:00 мск. На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы и опционы на SPDR S&P 500 ETF Trust.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 11 марта до 9:00 мск в тот же день.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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