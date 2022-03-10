Российские торговцы валютой переключились на юань

Российские торговцы валютой проявляют все больший интерес к юаню в качестве альтернативы доллару и евро, пишет "Коммерсантъ". В начале торгов среды, 9 марта, курс юаня на Московской бирже с поставкой tomorrow достиг 23,01 рубля — почти на 15% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня китайская валюта стоила 21,4 рубля — на 7% больше значений закрытия предыдущего дня.

Объем торгов достиг максимального дневного результата с конца сентября 2015 года — более 8,72 млрд рублей. Доля юаня в оборотах основных валют (доллар и евро) увеличилась до 7,5%, что в десятки раз выше показателей начала февраля.

Рост оборотов произошел, в основном, за счет частных инвесторов. Если раньше с юанем совершались сотни сделок в день, а их средний объем составлял 2–4 млрд рублей, то 9 марта было заключено почти 53 тысячи сделок средним размером 165 тысяч рублей.

Этот тренд связан с заградительными комиссиями для биржевых сделок с долларом, евро и фунтом стерлингов, которые ввел Центробанк. 3 марта регулятор установил комиссию за валютные операции через брокеров в размере 30%, а на следующий день снизил ее до 12%.