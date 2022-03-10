Курс евро на Мосбирже поднялся до 132 рублей

По состоянию на 11:14 мск курс европейской валюты опустился до 130,50 рубля. Курс американской валюты составил 121 рубль.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал повышение курсов валют. Он считает, что ситуация обусловлена тревожными информационными потоками, которые ломают экономический анализ.
До этого Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. У клиента есть возможность снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Ранее эксперты, опрошенные РБК, сообщили, что
российская валюта теряет позиции по отношению к доллару и евро на фоне отказа западных стран от импорта российских энергоносителей. О запрете импорта энергоносителей из России сообщил 8 марта президент Джо Байден. Он отметил, что не все западные партнеры смогут присоединиться к эмбарго. После выступления Байдена прекратить поставки нефти из России к концу 2022 года решила и Великобритания.