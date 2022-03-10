Курс евро на Мосбирже поднялся до 132 рублей

Курс евро на Мосбирже достиг 132 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 11:14 мск курс европейской валюты опустился до 130,50 рубля. Курс американской валюты составил 121 рубль.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал повышение курсов валют. Он считает, что ситуация обусловлена тревожными информационными потоками, которые ломают экономический анализ.

До этого Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. У клиента есть возможность снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, сообщили, что