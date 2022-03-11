Центробанк запретил взимать комиссию при выдаче долларов

Центробанк (ЦБ) России запретил до 9 сентября банкам взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: ТАСС ТАСС

Кроме того, ЦБ запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта она проводилась для последующей выдачи наличных долларов США. Также банки должны будут вернуть клиентам комиссию, которую они получили, выдавая с 9 марта им наличную валюту. Для получения возврата необходимо обратиться в банк с заявлением. Кредитная организация должна вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления.

При этом если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов, комиссия может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты (до 10 тысяч долларов), либо по заявлению зачислена на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями. Если клиенту выдано 10 тысяч долларов наличными, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению, пояснили в ЦБ.