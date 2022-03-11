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49 минут назад

Центробанк запретил взимать комиссию при выдаче долларов США

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Центробанк (ЦБ) России запретил до 9 сентября банкам взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк запретил взимать комиссию при выдаче долларов
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, ЦБ запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта она проводилась для последующей выдачи наличных долларов США. Также банки должны будут вернуть клиентам комиссию, которую они получили, выдавая с 9 марта им наличную валюту. Для получения возврата необходимо обратиться в банк с заявлением. Кредитная организация должна вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления.

При этом если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов, комиссия может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты (до 10 тысяч долларов), либо по заявлению зачислена на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями. Если клиенту выдано 10 тысяч долларов наличными, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению, пояснили в ЦБ.

Ранее Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. Такое правило касается лишь уже действующих счетов.

Рынки,Банк России,
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