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1 час назад

Средняя цена на бензин в США поднялась до очередного рекорда

Вероника Полынина

Средняя цена на бензин в США снова достигла рекордных значений, передает агентство «Прайм».

Средняя цена на бензин в США поднялась до очередного рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина поднялась до 4,318 долларов (1,14 доллара за литр), превысив на 7 центов показатели предыдущего дня.

Местные СМИ сообщают, что в штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам — в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен на американских заправках и заявил, что сделает все, что в его силах, «чтобы минимизировать рост цен из-за Путина здесь, у нас дома».

Президент США 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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