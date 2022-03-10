Средняя цена на бензин в США поднялась до очередного рекорда

Средняя цена на бензин в США снова достигла рекордных значений, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина поднялась до 4,318 долларов (1,14 доллара за литр), превысив на 7 центов показатели предыдущего дня.

Местные СМИ сообщают, что в штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам — в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен на американских заправках и заявил, что сделает все, что в его силах, «чтобы минимизировать рост цен из-за Путина здесь, у нас дома».