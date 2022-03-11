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21 минуту назад

В России запретят экспорт сахара и зерна до осени

Лера Букина

Таможенная подкомиссия одобрила решение о временном запрете на вывоз из РФ белого сахара, сахара-сырца тростникового и зерна (пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы) до 31 августа 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В России запретят экспорт сахара и зерна до осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об экспорте в третьи страны. Как указали в Минэкономразвития, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза.

В четверг прошло заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Напомним, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС уже был ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые были введены для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Минсельхоз оценивает нынешнюю обеспеченность зерном в России в 150%. Там уверены, что временный запрет на экспорт позволит не допустить перетока продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в этом сезоне уже провели необходимые им закупки в беспошлинном режиме.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила сахарные заводы о недопустимости создания искусственного дефицита продукции с целью повышения цен.

Рынки,ФАС России,Минэкономразвития,ЕАЭС,
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