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1 час назад

ЦБ не возобновит торги 11 марта

Лера Букина

Центробанк решил не возобновлять торги 11 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

ЦБ не возобновит торги 11 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ», - указано в сообщении.

Что касается торгов в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты), то они пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги начнутся в 10:00, а закончатся в 18:45 мск.

В 10:00 начнутся торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 14 марта до 9:00 мск в тот же день.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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