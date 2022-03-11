Цена урана достигла максимума с аварии на «Фукусиме»

Спотовая стоимость U3O8 (закись-окись урана) в четверг, 10 марта, достигла $59,75 за фунт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным консалтинговой компании UxC, данная отметка является наиболее высокой с
с момента аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. После нее цены резко упали.
До инцидента стоимость урана составляла $130 за фунт.
«Страх, что Запад, особенно США и Евросоюз, будет отрезан от поставок ядерного топлива из России, подтолкнул покупателей прийти на рынок», — заявил глава UxC Джонатан Хинз, не исключив дальнейшего роста цен из-за «перспективы новых ограничений на импорт обогащенного урана из России».
По словам специалиста по коммуникациям Всемирной ядерной ассоциации Джонатана Кобба, есть «значительный потенциал производства урана за пределами России», а заготовленного большинством АЭС топлива хватит для бесперебойной работы в течение года как минимум.
Ранее агентство Reuters сообщало, что запрет на импорт в США российской нефти и других энергоресурсов не касается импорта урана для атомных электростанций. Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине.