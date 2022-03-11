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36 минут назад

Цена урана достигла максимума с аварии на «Фукусиме»

Лера Букина

Спотовая стоимость U3O8 (закись-окись урана) в четверг, 10 марта, достигла $59,75 за фунт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Цена урана достигла максимума с аварии на «Фукусиме»
Фото: ReutersReuters

По данным консалтинговой компании UxC, данная отметка является наиболее высокой с

с момента аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. После нее цены резко упали.

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До инцидента стоимость урана составляла $130 за фунт.

«Страх, что Запад, особенно США и Евросоюз, будет отрезан от поставок ядерного топлива из России, подтолкнул покупателей прийти на рынок», — заявил глава UxC Джонатан Хинз, не исключив дальнейшего роста цен из-за «перспективы новых ограничений на импорт обогащенного урана из России».

По словам специалиста по коммуникациям Всемирной ядерной ассоциации Джонатана Кобба, есть «значительный потенциал производства урана за пределами России», а заготовленного большинством АЭС топлива хватит для бесперебойной работы в течение года как минимум.

Ранее агентство Reuters сообщало, что запрет на импорт в США российской нефти и других энергоресурсов не касается импорта урана для атомных электростанций. Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине.

Рынки,Джозеф Байден,ЕС,
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