Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

Киев отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом заявила компания-оператор украинских АЭС «Энергоатом» в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
«"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — указано в заявлении.
9 марта «Укрэнерго» сообщило об обесточивании ЧАЭС. В «Энергоатоме» заявили, что это обусловлено повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».
Минобороны России, в свою очередь, подчеркнуло, что украинская сторона ударила по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение станции. Как сообщили затем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), Киев оповестил его об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС, но критического влияния на безопасность нет.