Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

Минобороны России, в свою очередь, подчеркнуло, что украинская сторона ударила по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение станции. Как сообщили затем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), Киев оповестил его об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС, но критического влияния на безопасность нет.