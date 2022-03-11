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17 минут назад

Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

Лера Букина

Киев отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом заявила компания-оператор украинских АЭС «Энергоатом» в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — указано в заявлении.

9 марта «Укрэнерго» сообщило об обесточивании ЧАЭС. В «Энергоатоме» заявили, что это обусловлено повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».

Минобороны России, в свою очередь, подчеркнуло, что украинская сторона ударила по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение станции. Как сообщили затем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), Киев оповестил его об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС, но критического влияния на безопасность нет.

Рынки,Минобороны России,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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