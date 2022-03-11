Курс доллара открыл торги падением

Курс американской валюты в начале торгов пятницы, 11 марта, падает на 1,4 рубля, до 117,1 рубля. Курс европейской валюты снижается на 2,27 рубля, до 122,73 рубля. Это следует из данных Мосбиржи.

Днем ранее доллар в начале торгов на бирже поднялся до нового рекорда, превысив 121 рубль. Евро превысил 130 рублей. Во второй половине дня «американец» и «европеец»

заметно снизились на Московской бирже. Рубль после утреннего падения перешел к заметному укреплению в основных валютных парах на фоне появившихся валютных продаж, в результате чего курс евро упал к нижней границе коридора колебаний, установленного биржей. Курс доллара США достиг 116,14 рубля.

Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. У клиента есть возможность снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.