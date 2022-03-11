Цена газа в Европе опустилась ниже $1 340

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в пятницу опустилась ниже $1 340 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 331 за 1 тыс. куб. м, или €117 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
В целом стоимость газа с начала торгов снизилась на 7%.
7 марта цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что у России в связи с необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введением запрета в отношении "Северного потока - 2" есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через "Северный поток - 1", который загружен сейчас на 100%. Кроме того, по словам Новака, Россия располагает сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.
В целом рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.