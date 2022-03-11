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28 минут назад

Австралия откажется от нефти, угля и газа из РФ

Лера Букина

Австралия решила запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля. Об этом заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью газете Guardian Australia, передает ТАСС.

Австралия откажется от нефти, угля и газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение она объяснила тем, что эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов России.

«Это решение не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии, которая располагает разнообразными и устойчивыми цепочками поставок нефти, а также достаточным запасом топлива», - подчеркнула Пейн.

Она также отметила, что Австралия не импортирует российскую нефть в больших объемах. По словам Пейн, такой шаг «повлияет на уровень доходов РФ» только благодаря «коллективному подходу стран-партнеров».

Решение правительства Австралии вступит в силу через 45 дней - после того, как страна получит уже оплаченные партии сырой нефти из России.

Ранее крупнейшая австралийская нефтеперерабатывающая компания Ampol приняла решение отказаться от покупки сырой нефти и нефтепродуктов у российских поставщиков. Она подчеркнула, что собирается полностью перейти на сырье из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.

В конце февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, в том числе Австралия, объявили о введении санкций против российских физических и юридических лиц.

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