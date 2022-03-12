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1 час назад

Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов

ТАССТАССиещё 2

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в пятницу снижением ключевых индексов в связи с напряженностью ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 229,88 пункта (0,69%), до отметки 32 944,19 пункта. Индекс S&P 500 потерял 55,21 пункта (1,3%), опустившись до уровня 4 204,31 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 286,15 пункта (2,18%), до 12 843,81 пункта.

Специалисты по инвестициям констатируют, что на фондовых рынках царит неопределенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Украине.

"Биржи завершили еще одну неделю в красной зоне, в то время как не оправдавшиеся надежды на прекращение огня лишь добавляют неопределенности на рынках", - приводит телекомпания CNBC слова специалиста LPL Financial Райана Детрика.

"Попытки инвестировать сопровождаются тем, что многое сейчас невозможно спрогнозировать. В той или иной степени приходится ориентироваться на собственные ощущения", - вторит ему управляющий директор Stifel Nicolaus Джастин Уиггс, которого цитирует газета The Wall Street Journal.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI к 14:40 по времени восточного побережья США (00:40 субботы мск) выросла на $3,19 за баррель (3,01%), до $109,21 за баррель.

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