Раскрыта неожиданная причина отказа США от российской нефти

Отказ страны от стратегически важного сырья означает, что такие поставки не жизненно важны для экономики. Если США и Великобритания могут на это пойти, то другие игроки — нет, заявил агентству «Прайм» замглавы Независимого топливного союза России Дмитрий Гусев.

Случай с отказом Вашингтона и Лондона от закупок российской нефти является тем самым примером, отметил он.

«Если мы сравним риторику властей континентальной Европы с высказываниями их британских и американских визави, то увидим, что в первом случае речь идет об «отказе от отказа» на поставки российских энергоносителей», — указал Гусев.

Он считает, что США и Великобритания пошли на такой шаг лишь потому, что могли себе это позволить. Эксперт пояснил, что доля российского нефтяного импорта в США составляет 2% от объемов поставок туда «черного золота», Великобритания покупала даже меньший объем.

Гусев также подчеркнул, что в деньгах они в таком случае точно теряют. Зачастую поставки нефти и нефтепродуктов из России в США и Великобританию были намного выгоднее, чем местная добыча, указал эксперт.

Однако не исключено, как отметил он, что финансовые жертвы окажутся напрасны и российская нефть попадет на американский и британский рынки.

«В нефтебизнесе есть такое понятие, как замещение. Скажем, если раньше Казахстан поставлял нефть на Европу, а Россия — в США, то теперь все будет наоборот. Мировые трейдеры заинтересованы в получении прибыли и такие замещения (так называемые СВОПы) будут продолжены», — подчеркнул Гусев.