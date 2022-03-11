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1 час назад

В Германии запрет на поставки газа из РФ сочли угрозой для экономики

Лера Букина

Запрет на поставки газа из России мог бы стать угрозой для целых секторов экономики Германии. Об этом сообщается на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV) в опубликованном заявлении председателя организации Оливера Хермеса.

В Германии запрет на поставки газа из РФ сочли угрозой для экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции в отношении поставок газа из РФ стали бы значительным вызовом для безопасности снабжения Германии, представляя угрозу для целых секторов экономики», — подчеркнул Хермес.

По его словам, под удар краткосрочной остановки поставок газа из России попали бы различные сектора промышленности. Также возникли бы проблемы со снабжением домохозяйств электроэнергией и их обогревом.

Хермес отметил, что Восточный комитет одобряет все меры международного сообщества, направленные на прекращение спецоперации РФ на Украине. Тем не менее организация принимает сторону правительства ФРГ, которое в не хочет отказываться от поставок российского газа.

Восточный комитет немецкой экономики - торговая ассоциация Германии, служащая для развития экономических отношений между ФРГ и странами Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не собирается запрещать импорт российских энергоносителей. По его словам, ЕС ищет альтернативные источники получения газа из-за убежденности Евросоюза в том, что на его партнера «нельзя положиться».

Рынки,Жозеп Боррель,ЕС,
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