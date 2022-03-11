В Совфеде разрешили россиянам продавать золотые слитки за валюту

«Сейчас ценные бумаги очень сильно упали в цене. С одной стороны, это может быть и выгодно самим компаниям, потому что они оценивают собственную капитализацию значительно выше, чем оценивает ее рынок, так как иногда были такие эмоциональные продажи. С другой стороны, это может и поддержать сам рынок, потому что это увеличивает спрос на ценные бумаги», - подчеркнул в Совфеде директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.