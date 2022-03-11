В Совфеде разрешили россиянам продавать золотые слитки за валюту

Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон, дающий право банкам продавать золотые слитки физлицам за валюту. Об этом сообщает ТАСС.
«Кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту», - указано в законе.
Законом упрощается механизм обратного выкупа собственных акций самим акционерным обществом.
«Сейчас ценные бумаги очень сильно упали в цене. С одной стороны, это может быть и выгодно самим компаниям, потому что они оценивают собственную капитализацию значительно выше, чем оценивает ее рынок, так как иногда были такие эмоциональные продажи. С другой стороны, это может и поддержать сам рынок, потому что это увеличивает спрос на ценные бумаги», - подчеркнул в Совфеде директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.
Кроме того, с 1 до 5% повышен порог участия в капитале акционерного общества, который дает возможность на получение документов акционерного общества, оспаривание в суде сделок общества, а также действий общества или члена его совета директоров. Это необходимо для того, чтобы исключить правовые основания «возможной дестабилизации деятельности российский акционерных обществ в кризисный период путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров», отмечается в пояснительной записке. Мера будет действительна до 31 декабря 2022 года.
Также теперь российские страховщики не смогут заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. Совет директоров ЦБ РФ наделяют правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на приобретение золотых слитков для физлиц. Раньше налог составлял 20%. Изменения были внесены в Налоговый кодекс. В пояснительной записке говорится, что налог являлся основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.