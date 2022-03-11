Курс рубля укрепился перед выходными

«Центральный банк Российской Федерации установил с 12.03.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», - говорится в сообщении ЦБ.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, снизился на 4,0058 рубля, до 128,9523 рубля, курс доллара - на 3,6268 рубля, до 116,7517 рубля.

Курс рубля начал падать на фоне санкций, введенных Западом из-за российской военной операции на Украине. В частности, были заморожены активы Банка России, а также введены ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, приостановил переводы за рубеж для иностранцев и значительно ограничил возможность российских компаний снимать валюту.