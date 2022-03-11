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1 час назад

Байден предрек «взрыв» российского рынка акций после открытия

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден предрек «взрыв» российского рынка акций после открытия, передает РИА «Новости».

Байден предрек «взрыв» российского рынка акций после открытия
Фото: ReutersReuters

Выступая на конференции демократов, Байден рассказал, что рубль «потерял половину своей цены», и теперь «нужно 200 рублей, чтобы купить доллар».

«Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», - сообщил американский президент.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, составляет 116,7517 рубля.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся с 28 февраля. 9 марта «Интерфакс» со ссылкой на итоги встречи Банка России, Минфина и Московской биржи с компаниями сообщил, что финансовые власти ориентируют компании на то, что торги в фондовой секции Мосбиржи начнутся нескоро - это вопрос скорее недель, а не дней.

Рынки,Джозеф Байден,Банк России,Московская биржа,
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