Байден предрек «взрыв» российского рынка акций после открытия

Выступая на конференции демократов, Байден рассказал, что рубль «потерял половину своей цены», и теперь «нужно 200 рублей, чтобы купить доллар».

«Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», - сообщил американский президент.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся с 28 февраля. 9 марта «Интерфакс» со ссылкой на итоги встречи Банка России, Минфина и Московской биржи с компаниями сообщил, что финансовые власти ориентируют компании на то, что торги в фондовой секции Мосбиржи начнутся нескоро - это вопрос скорее недель, а не дней.