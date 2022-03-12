В «Газпроме» оценили текущий уровень транзита газа через Украину

Пресс-служба компании «Газпром» заявила, что поставки голубого топлива для транзита через украинскую территорию осуществляются по-прежнему штатно, в соответствии с заявками клиентов. На 12 марта объем запросов составил 109,5 миллиона кубометров. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 12 марта», - говорится в заявлении компании.

Агентство напоминает, что, согласно контрактным обязательствам по транзиту через Украину, «Газпром» должен поставить в 2022 году 40 млрд кубометров газа. То есть, порядка 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Европе, на фоне украинского кризиса и заявлений официальных лиц об отказе от энергоносителей из России, постоянно повышается цена на газ.