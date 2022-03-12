Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил, что нефтяные компании его страны не в состоянии в настоящее время поставить столько топлива на европейский рынок, чтобы полностью заменить на нем российскую нефть. Такой вариант, по его словам, возможен не ранее чем через пять-семь лет. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ливия не может стать заменой [нефти из РФ для ЕС] в настоящее время, может быть, через пять или семь лет», - пояснил министр.

Отмечается, что ранее Eni, итальянская нефтегазовая группа, предупредила о намерении заменить нефть из России поставками из других стран.

В пресс-службе Eni также подчеркнули, что группа приостановила подписание новых контрактов на поставки сырой нефти из РФ.

По данным аналитиков компании, в 2021 году менее одной пятой (18%) сырой нефти, перерабатываемой группой, имело российское происхождение. Такие объемы, полагают они, вполне можно компенсировать за счет закупок на мировом рынке.

Депутат парламента Франции и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен считает, что введение Европейским союзом эмбарго на российскую нефть вполне можно сравнивать с «совершением харакири».