Греция помогла Евросоюзу снизить цены на газ

«За последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, примерно до 115 я видел, это было примерно час назад», - отметил греческий премьер-министр.