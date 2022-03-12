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25 минут назад

Греция помогла Евросоюзу снизить цены на газ

Елена Прошина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что предложения Афин по регулированию цены на голубое топливо позволили снизить рыночные цены на газ на 50%. Об этом пишет РИА «Новости».

Греция помогла Евросоюзу снизить цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 марта он отправил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором содержался план улучшения ситуации на газовом рынке Европы.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

В частности, Кириакос Мицотакис предложил установить потолок цен, давать разрешение на транзакции только при условии естественной поставки газа.

«В пункте 12 Заключений (саммита), по моей просьбе, делается прямая ссылка на заявление Евросоюза от 8 марта, в котором очень конкретно говорится, что потолок цен на газ будет рассматриваться как вариант среди других предложений, которые должны быть оценены Европейским союзом», - заявил политик.

Он добавил, что в настоящее время газовый рынок фактически поглощен спекулянтами, перестал работать по правилам.

«За последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, примерно до 115 я видел, это было примерно час назад», - отметил греческий премьер-министр.

Он сказал также, что на следующей неделе планирует сделать заявление о национальных мерах поддержки жителей страны.

Рынки,Кириакос Мицотакис,Еврокомиссия,ЕС,
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