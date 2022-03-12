Германия приготовилась к отказу от российской нефти

До конца 2022 года Германия планирует стать «почти независимой» от российского угля и нефти. Такое заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.
«Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от нефти», - сказал политик.
По его словам, власти ФРГ «ежедневно работают над тем, чтобы сократить зависимость» от российской нефти, от угля и от газа.
«Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта», - отметил Хабек.
При этом он добавил, что Берлину будет «намного сложнее» отказаться от российского голубого топлива, поскольку страна не имеет собственных мощностей для импорта сжиженного природного газа (СПГ).