В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

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1 час назад

Das Erste: отказ Германии от российского газа приведёт к закрытию заводов

News.ruNews.ru

Отказ от газа из России может привести к закрытию заводов и нехватке топлива для жителей в Германии. При этом части предприятий придётся переехать за границу, пишет Das Erste. По данным издания, без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, которое сейчас составляет 40% от всего потребления на континенте.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в статье, для реализации заявленной немецкими властями цели сделать ФРГ независимой от топлива из РФ необходим поиск его альтернативы, на что потребуется много времени.

По словам экономиста Георга Захманна, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину объёма российского газа. Но даже это сейчас невозможно, поскольку в ФРГ нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а на их строительство уйдёт как минимум три года.

Эксперт считает, что часть российских поставок вообще не получится заменить и стране придётся экономить.

Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5% газа, используемого для отопления, — сказал он.

При этом часть предприятий, использующих природный газ для производства удобрений, в металлургии или в химической промышленности вынуждены будут переехать из Германии.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что к осени страна планирует отказаться от российского угля, а к концу 2022-го — от нефти. По его словам, в Германии ежедневно работают над тем, чтобы снизить зависимость от энергоносителей из РФ. Он подчеркнул, что отказаться от российского газа будет сложнее ввиду отсутствия собственных мощностей по импорту сжиженного природного газа.

Рынки,Роберт Хабек,
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