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1 час назад

Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме

Елена Прошина

Заявки на транзит российского голубого топлива через территорию Украины в воскресенье, 13 марта, по-прежнему находятся на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Киевом. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины».

Отмечается, что номинации на прокачку топлива через газоизмерительные станции (ГИС) «Сохрановка» и «Суджа» со стороны РФ на сегодняшнее число составляют 109,5 млн кубометров. С конца февраля 2022 года транзит стабильно держится в районе 106-109 млн кубометров.

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Газопровод «Ямал-Европа», посредством которого газ из России через Белоруссию и Польшу поступает в ФРГ, также постоянно загружен. Об этом говорят данные немецкого оператора сети магистральных линий Gascade.

Эксперты отмечают, что рост экспорта голубого топлива из России вызван неблагоприятным прогнозом погоды в Европе, а также ситуацией вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что 12 марта транзит российского газа через территорию Украины проходил в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских клиентов.

Рынки,Видео,Газпром,
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