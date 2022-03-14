Цена газа в Европе опустилась ниже $1 250

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник опустилась ниже $1 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $1 245 за 1 тыс. куб. м, или €110,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа с начала торгов снизилась более чем на 15,5%.

7 марта цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти $3 900 за 1 тыс. куб. м.