Цена газа в Европе опустилась ниже $1 250

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник опустилась ниже $1 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $1 245 за 1 тыс. куб. м, или €110,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
В целом стоимость газа с начала торгов снизилась более чем на 15,5%.
7 марта цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти $3 900 за 1 тыс. куб. м.
В целом рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне введения США, ЕС, Великобританией, а также рядом других государств санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.