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22 минуты назад

ЦБ не возобновит торги с 14 по 18  марта

Лера Букина

Центробанк решил не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

ЦБ не возобновит торги с 14 по 18 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ», - указано в сообщении.

В режиме «Закрытие позиций — адресные заявки» пройдут торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты). По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги будут проходить в обычном режиме - с 10:00 до 18:45 мск.

В 10:00 мск будут открываться торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта позднее.

Ранее Центробанк принял решение продлить временной диапазон для расчета официального курса доллара к рублю, используя данные Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10.00 до 16.30 мск. Также он намерен упростить порядок установления курса европейской валюты к рублю.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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