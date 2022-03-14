В Польше сравнили потери США и Европы в случае эмбарго на нефть из РФ

Европа столкнется с серьезными последствиями из-за введения эмбарго на поставки российской нефти, тогда как США практически не пострадают от этого. Об этом заявил в эфире Польского телевидения представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает ТАСС.

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Он отметил, что поставки в США российской нефти составляли около 8% американского потребления.

«США могут в любой момент заменить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. Поэтому влияние этого решения на американскую экономику минимально, а в Европе огромно», - отметил Наимский.

Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля.

Также стало известно, что страны G7 призвали входящие в ОПЕК государства нарастить объемы добычи нефти для сдерживания роста цен на энергоносители.