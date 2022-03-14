В Каспийском море открыли крупное газовое месторождение

Ранее «ЛУКОЙЛ» открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время НК добывает нефть и газ на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского. Она в общей сложности добывает свыше 7 млн тонн нефти в год. Месторождение им. В. Грайфера планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи достигнет 1,2 млн тонн.