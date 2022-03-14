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27 минут назад

В Каспийском море открыли крупное газовое месторождение

Лера Букина

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» открыло в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров. Об этом сообщили Роснедра.

В Каспийском море открыли крупное газовое месторождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубических метров, конденсата – 8,2 миллиона тонн», - указано в релизе ведомства.

Также отмечается, что месторождение располагается в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы.

Ранее «ЛУКОЙЛ» открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время НК добывает нефть и газ на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского. Она в общей сложности добывает свыше 7 млн тонн нефти в год. Месторождение им. В. Грайфера планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи достигнет 1,2 млн тонн.

Рынки,Роснедра,Лукойл,
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