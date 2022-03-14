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41 минуту назад

Российско-украинские переговоры поддержали курс рубля

Елена Прошина

Курс рубля в ходе валютных торгов в понедельник укрепился к евро и доллару более чем на 1-3% на фоне проведения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Российско-украинские переговоры поддержали курс рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 16:02, курс доллара ускорил снижение на 3,08% до 110,57 рублей. Евро в то же время находился на уровне 119,5 рублей — 1,26%.

Ранее Центробанк принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях и рынка СПФИ. Торги на валютном и денежном рынках, а также рынке репо будут открываться в 10:00.

Рынки,Московская биржа,
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