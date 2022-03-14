Российско-украинские переговоры поддержали курс рубля

Курс рубля в ходе валютных торгов в понедельник укрепился к евро и доллару более чем на 1-3% на фоне проведения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 16:02, курс доллара ускорил снижение на 3,08% до 110,57 рублей. Евро в то же время находился на уровне 119,5 рублей — 1,26%.